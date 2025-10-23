Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел Нижегородскую область в качестве примера активной региональной политики в сфере поддержки семей с детьми.
Глава государства в четверг провел заседание Совета по реализации демографической и семейной политики. В ходе выступления Путин подчеркнул, что решение демографических проблем, поддержка семьи – это задача всех уровней власти: от федерального правительства до муниципалитетов.
"В качестве примера активной региональной политики в этой сфере отмечу работу Нижегородской области. Губернатор мне подробно рассказывал это, когда я был там с рабочей поездкой. Эта работа в регионе предусматривает ряд своих существенных мер поддержки, прежде всего региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение трёх лет после рождения ребёнка – первого, второго, третьего и последующих детей. Причём поддержку получают все семьи, независимо от уровня их доходов, просто по факту рождения ребёнка", - сказал Путин.
