Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050145463.html
Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми
Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми - РИА Новости, 23.10.2025
Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин привел Нижегородскую область в качестве примера активной региональной политики в сфере поддержки семей с детьми. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:32:00+03:00
2025-10-23T17:32:00+03:00
общество
нижегородская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d2df0f5e7ec7f9635a442d2d7b737ab2.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037096067.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdeaf040e2a921412e2f67d44e6b099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, россия, владимир путин
Общество, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин
Путин отметил работу Нижегородской области по поддержке семей с детьми

Путин назвал Нижегородскую область примером поддержки семей с детьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел Нижегородскую область в качестве примера активной региональной политики в сфере поддержки семей с детьми.
Глава государства в четверг провел заседание Совета по реализации демографической и семейной политики. В ходе выступления Путин подчеркнул, что решение демографических проблем, поддержка семьи – это задача всех уровней власти: от федерального правительства до муниципалитетов.
"В качестве примера активной региональной политики в этой сфере отмечу работу Нижегородской области. Губернатор мне подробно рассказывал это, когда я был там с рабочей поездкой. Эта работа в регионе предусматривает ряд своих существенных мер поддержки, прежде всего региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение трёх лет после рождения ребёнка – первого, второго, третьего и последующих детей. Причём поддержку получают все семьи, независимо от уровня их доходов, просто по факту рождения ребёнка", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин положительно оценил идею о выплате регионального маткапитала
22 августа, 23:50
 
ОбществоНижегородская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала