Путин создал комиссию по противодействию финансированию терроризма

"B соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - говорится в документе.