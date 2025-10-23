https://ria.ru/20251023/putin-2050142220.html
Путин создал комиссию по противодействию финансированию терроризма
2025-10-23T17:25:00+03:00
2025-10-23T17:25:00+03:00
2025-10-23T17:35:00+03:00
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создал Комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, преобразовав смежную, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"B соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - говорится в документе.
Указом утвержден состав комиссии. Ее возглавит заместитель директора Росфинмониторинга
, курирующий вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Также в составе комиссии - замначальника управления службы ФСБ
, замначальника главного управления в центральном аппарате МВД России и замдиректора департамента МИД РФ.