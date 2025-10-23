Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил наметить дальнейшие шаги по реализации семейной политики
15:48 23.10.2025
Путин предложил наметить дальнейшие шаги по реализации семейной политики
2025-10-23T15:48:00+03:00
2025-10-23T15:48:00+03:00
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики предложил наметить дальнейшие шаги совместной работы.
"Нам предстоит оценить то, что уже сделано, наметить дальнейшие шаги нашей совместной работы", - сказал Путин.
