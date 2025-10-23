Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность создания условий для семей с детьми - РИА Новости, 23.10.2025
15:45 23.10.2025
Путин отметил важность создания условий для семей с детьми
Президент России Владимир Путин отметил важность создания условий для семей с детьми, подчеркнув, что не надо плодить нищету, однако счастье материнства и... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:45:00+03:00
2025-10-23T15:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность создания условий для семей с детьми, подчеркнув, что не надо плодить нищету, однако счастье материнства и отцовства невозможно купить.
Президент отметил, что сознание, приоритеты и ценностные жизненные ориентиры современного общества меняются, что неплохо, но фундаментальные вещи, связанные с продолжением рода, с счастьем детства, материнства и отцовства, должны сохраняться.
"Это за деньги не купишь. Это важно, безусловно, создание условий (для рождения ребенка - ред.). Как в народе говорят: "Что нищету то плодить?". Это понятно. Нищету не надо плодить. Это все понятно, но одно другое не заменит. Эти ценностные ориентиры важны", - сказал Путин в ходе заседания.
Глава государства в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин призвал улучшать программу маткапитала
Общество Россия Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
