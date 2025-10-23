Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики

Путин отметил важность создания условий для семей с детьми

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность создания условий для семей с детьми, подчеркнув, что не надо плодить нищету, однако счастье материнства и отцовства невозможно купить.

Президент отметил, что сознание, приоритеты и ценностные жизненные ориентиры современного общества меняются, что неплохо, но фундаментальные вещи, связанные с продолжением рода, с счастьем детства, материнства и отцовства, должны сохраняться.

"Это за деньги не купишь. Это важно, безусловно, создание условий (для рождения ребенка - ред.). Как в народе говорят: "Что нищету то плодить?". Это понятно. Нищету не надо плодить. Это все понятно, но одно другое не заменит. Эти ценностные ориентиры важны", - сказал Путин в ходе заседания.