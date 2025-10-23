https://ria.ru/20251023/putin-2050106262.html
Отношение к матери имеет сакральное значение, заявил Путин
Отношение к матери имеет сакральное значение для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной... РИА Новости, 23.10.2025
россия
Отношение к матери имеет сакральное значение для всех народов России, заявил Путин.
