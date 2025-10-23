Рейтинг@Mail.ru
15:41 23.10.2025
Отношение к матери имеет сакральное значение, заявил Путин
2025
общество, россия, владимир путин, демография
Общество, Россия, Владимир Путин, Демография
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отношение к матери имеет сакральное значение для всех народов России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"В сознании всех народов России, у нас много народов, русский народ, и у нас свыше 192 этноса проживает, практически мы же общаемся друг с другом на протяжении почти 1000 лет. Есть некоторые вещи мировоззренческого характера общие для всех. Что я имею в виду. Отношение к маме, к матери, оно у нас имеет какое-то особое, сакральное значение. И даже в наших основных традиционных религиях образ матери на иконах... он центральным является", - сказал Путин на заседании Совета.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
ОбществоРоссияВладимир ПутинДемография
 
 
