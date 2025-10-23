Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к сбережению коренных народов России
15:38 23.10.2025 (обновлено: 17:03 23.10.2025)
Путин призвал к сбережению коренных народов России
Путин призвал к сбережению коренных народов России
Сбережение коренных народов России может быть ответом на демографический вызов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин призвал к сбережению коренных народов России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сбережение коренных народов России может быть ответом на демографический вызов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Глубоко убежден: ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России", - сказал Путин в ходе заседания Совета.
