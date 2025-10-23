Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что урбанизация меняет создание и приоритеты людей
15:33 23.10.2025
Путин заявил, что урбанизация меняет создание и приоритеты людей
Путин заявил, что урбанизация меняет создание и приоритеты людей
россия, владимир путин, общество, урбанизация, демография
Путин заявил, что урбанизация меняет создание и приоритеты людей

Путин: урбанизация меняет приоритеты, но продолжение рода за деньги не купить

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Урбанизация меняет создание и приоритеты людей, но продолжение рода за деньги не купишь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Урбанизация, и вообще проблемы постиндустриального общества - сознание меняется, приоритеты меняются, ценностные жизненные ориентиры меняются. В целом и неплохо, это и хорошо, что меняются. Но хорошо бы, чтобы фундаментальные вещи, связанные с продолжением рода, как я уже говорил, мы понимаем, со счастьем детства, со счастьем материнства, отцовства, чтобы они, эти ценности, сохранялись. Это за деньги не купишь", - сказал Путин в ходе заседания.
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
РоссияВладимир ПутинОбществоурбанизацияДемография
 
 
