Проблемы с детскими садами будут решены, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что все проблемы с детскими садами в России будут окончательно решены. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:31:00+03:00
РИА Новости
