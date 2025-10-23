Рейтинг@Mail.ru
15:30 23.10.2025
Путин поручил подумать над развитием системы яслей
общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин поручил подумать над развитием системы яслей

Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России

Совет по реализации государственной демографической и семейной политики
Совет по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Кремль. Новости/Telegram
Совет по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России.
По его словам, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, необходимо обратить внимание на развитие системы яслей.
"Надо подумать, Татьяна Алексеевна, мы обсуждали уже это неоднократно, надо обязательно на эту тему подумать", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают
1 июня, 20:58
Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают
1 июня, 20:58
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
