Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
15:26 23.10.2025 (обновлено: 17:03 23.10.2025)
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
При совершенствовании программы материнского капитала важно не распылить его на второстепенные вещи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdeaf040e2a921412e2f67d44e6b099.jpg
1920
1920
true
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала

Путин: при улучшении маткапитала важно не распылить его на второстепенное

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. При совершенствовании программы материнского капитала важно не распылить его на второстепенные вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно думать о совершенствовании этого механизма... Самое главное - не распылить его (материнский капитал - ред.) на второстепенные вещи", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Путин рассчитывает, что Совет по демографии внесет значимый вклад
Заголовок открываемого материала