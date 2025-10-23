https://ria.ru/20251023/putin-2050100607.html
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала - РИА Новости, 23.10.2025
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
При совершенствовании программы материнского капитала важно не распылить его на второстепенные вещи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:26:00+03:00
2025-10-23T15:26:00+03:00
2025-10-23T17:03:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_d2df0f5e7ec7f9635a442d2d7b737ab2.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050095041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050105840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fdeaf040e2a921412e2f67d44e6b099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин указал, на что обратить внимание при улучшении программы маткапитала
Путин: при улучшении маткапитала важно не распылить его на второстепенное