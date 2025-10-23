https://ria.ru/20251023/putin-2050098537.html
Путин призвал улучшать программу маткапитала
2025-10-23T15:18:00+03:00
2025-10-23T15:18:00+03:00
2025-10-23T17:16:00+03:00
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нужно думать о совершенствовании программы материнского капитала, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Безусловно, нужно думать о совершенствовании этого механизма (материнского капитала - ред.), мы стараемся его поддерживать, индексировать", - сказал Путин в ходе заседания.