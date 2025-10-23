Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов - РИА Новости, 23.10.2025
15:10 23.10.2025
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов
Россия может ответить на демографический вызов за счет развития собственного демографического потенциала, поддержки традиций многодетной семьи, заявил президент РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов

Путин: РФ может ответить на демографический вызов поддержкой многодетных семей

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия может ответить на демографический вызов за счет развития собственного демографического потенциала, поддержки традиций многодетной семьи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Глубоко убеждён, ответить на демографический вызов мы можем только за счёт развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государствообразующую основу нашего общества. В этом залог нашего будущего", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
Вчера, 14:43
 
