Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал, как Россия может ответить на демографический вызов
Россия может ответить на демографический вызов за счет развития собственного демографического потенциала, поддержки традиций многодетной семьи, заявил президент
2025-10-23T15:11:00+03:00
Путин: РФ может ответить на демографический вызов поддержкой многодетных семей