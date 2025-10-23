Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
15:07 23.10.2025
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
Путин назвал отцовство и материнство счастьем - РИА Новости, 23.10.2025
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
владимир путин
демография
россия
2025
Путин: "Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом"
Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом, заявил Путин на Совете по демографии
общество, россия, владимир путин, демография
Общество, Россия, Владимир Путин, Демография
Путин назвал отцовство и материнство счастьем

Путин назвал отцовство и материнство счастьем, которое не надо откладывать

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«
"Отцовство и материнство - это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом", - сказал Путин на заседании Совета.
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главный смысл жизни
29 мая, 16:10
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДемография
 
 
Версия 2023.1 Beta
