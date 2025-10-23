https://ria.ru/20251023/putin-2050094426.html
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
Путин назвал отцовство и материнство счастьем
Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
владимир путин
демография
Путин: "Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом"
Отцовство и материнство - это счастье, и это не нужно откладывать на потом, заявил Путин на Совете по демографии
общество, россия, владимир путин, демография
