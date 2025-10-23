Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда начнет действовать семейная налоговая выплата - РИА Новости, 23.10.2025
15:03 23.10.2025
Путин рассказал, когда начнет действовать семейная налоговая выплата
хорошие новости
россия
владимир путин
общество
демография
россия, владимир путин, общество, демография
Хорошие новости, Россия, Владимир Путин, Общество, Демография
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог, по факту, снизится до 6%", - сказал Путин в ходе заседания.
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
Хорошие новостиРоссияВладимир ПутинОбществоДемография
 
 
