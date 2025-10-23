https://ria.ru/20251023/putin-2050090772.html
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи - РИА Новости, 23.10.2025
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
Рождение ребенка - это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:58:00+03:00
2025-10-23T14:58:00+03:00
2025-10-23T15:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050093726_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a76f2f32f4788c7ad288d69f4741d8d.jpg
https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050093726_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d2b24dc6c70b0564f1c3a0e360ea16ee.jpg
Путин: рождение ребенка – это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления
Рождение ребенка - это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления, подчеркнул Путин
2025-10-23T14:58
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
Путин заявил, что решение о рождении ребенка является личным делом каждой семьи