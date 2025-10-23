Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 23.10.2025 (обновлено: 15:08 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/putin-2050090772.html
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи - РИА Новости, 23.10.2025
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи
Рождение ребенка - это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:58:00+03:00
2025-10-23T15:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050093726_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a76f2f32f4788c7ad288d69f4741d8d.jpg
https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: рождение ребенка – это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления
Рождение ребенка - это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления, подчеркнул Путин
2025-10-23T14:58
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050093726_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d2b24dc6c70b0564f1c3a0e360ea16ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал рождение ребенка личным решением каждой семьи

Путин заявил, что решение о рождении ребенка является личным делом каждой семьи

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рождение ребенка - это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«
"Не может и не должно быть никакого, безусловно, давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи", - сказал Путин в ходе заседания совета.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России
6 сентября, 15:46
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала