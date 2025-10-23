Рейтинг@Mail.ru
14:58 23.10.2025
Рождение ребенка должно поднимать статус семьи, заявил Путин
Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, конечно, молодые, прежде всего, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", - сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин назвал поддержку семьи важнейшим направлением нацпроектов
Вчера, 14:56
 
