Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 23.10.2025 (обновлено: 14:55 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/putin-2050089453.html
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире
Разные страны выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:54:00+03:00
2025-10-23T14:55:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050114121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_12d277c237e3bc4c641a0a25b0e0a428.jpg
https://ria.ru/20250529/kreml-2019741734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050114121_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_63b94b04776bd8566e482933e43a335c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире

Путин: в мире выбирают разные способы ответа на демографические вызовы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Разные страны выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов. Вплоть до фактического поощрения неконтролируемой, именно неконтролируемой, даже хаотичной миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и своей самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью", - сказал Путин в ходе заседания.
Семья едет на велосипедах - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Кремле рассказали о работе над решением демографической проблемы
29 мая, 12:19
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала