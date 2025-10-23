https://ria.ru/20251023/putin-2050089453.html
Путин рассказал о реакции на демографические вызовы в мире
Разные страны выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин: в мире выбирают разные способы ответа на демографические вызовы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Разные страны выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.
в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов. Вплоть до фактического поощрения неконтролируемой, именно неконтролируемой, даже хаотичной миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и своей самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью", - сказал Путин в ходе заседания.