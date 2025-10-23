Путин заявил о возросшем стремлении россиян заводить многодетные семьи

Рейтинг@Mail.ru
14:54 23.10.2025 (обновлено: 15:15 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/putin-2050089340.html
Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:54:00+03:00
2025-10-23T15:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050114121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_12d277c237e3bc4c641a0a25b0e0a428.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, заявил президент России Владимир Путин.
"По данным социологов, все больше наших граждан говорят о том, что хотели бы, чтобы их семьи были многодетными", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики
Глава государства отметил, что в 2005 году, согласно статистике, граждане РФ считали, что "2,4 ребенка должно быть в семье".
"Теперь уже свыше трех. Всё-таки эта тенденция очень важная", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин назвал поддержку семей однозначным приоритетом
Вчера, 14:53
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
