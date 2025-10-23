Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Массовые сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram в Ростовской области не связаны с работой сети интернет-провайдеров, заявили РИА Новости в компаниях, предоставляющих услуги проводного интернета в регионе.

Telegram в Проблемы с работой WhatsApp Ростове-на-Дону начались со вторника и периодически возникают до сих пор.

Как сообщил РИА Новости сотрудник компании ТТК, со стороны провайдера ограничений нет. "Перебои (в работе мессенджеров - ред.) не связаны с ограничениями со стороны ТТК", - сказал он, добавив, что клиентов они перенаправляют в другие мессенджеры.

В компании "Цифровой диалог" подтвердили, что фиксируют массовые сбои в работе WhatsApp и Telegram. "Проблема носит глобальный характер и не связана с нашей сетью. Наша сеть функционирует в штатном режиме", - сообщили в колл-центре провайдера.

В "Элит-ТВ" также подтвердили, что перебои в работе в настоящее время происходят по причинам, независящим от них.

В компании "Дом.ру" агентству сообщили, что информация о сбоях появилась два дня назад. "Замедление и недоступность ресурсов WhatsApp и Telegram связана с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов", - уточнили в компании.