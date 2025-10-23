Рейтинг@Mail.ru
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров - РИА Новости, 23.10.2025
15:29 23.10.2025 (обновлено: 15:30 23.10.2025)
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров - РИА Новости, 23.10.2025
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров
Массовые сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram в Ростовской области не связаны с работой сети интернет-провайдеров, заявили РИА Новости
2025-10-23T15:29:00+03:00
2025-10-23T15:30:00+03:00
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров

Ростовские провайдеры заявили, что сбои в работе мессенджеров не связаны с ними

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Массовые сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram в Ростовской области не связаны с работой сети интернет-провайдеров, заявили РИА Новости в компаниях, предоставляющих услуги проводного интернета в регионе.
Проблемы с работой WhatsApp и Telegram в Ростове-на-Дону начались со вторника и периодически возникают до сих пор.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
22 октября, 14:40
Как сообщил РИА Новости сотрудник компании ТТК, со стороны провайдера ограничений нет. "Перебои (в работе мессенджеров - ред.) не связаны с ограничениями со стороны ТТК", - сказал он, добавив, что клиентов они перенаправляют в другие мессенджеры.
В компании "Цифровой диалог" подтвердили, что фиксируют массовые сбои в работе WhatsApp и Telegram. "Проблема носит глобальный характер и не связана с нашей сетью. Наша сеть функционирует в штатном режиме", - сообщили в колл-центре провайдера.
В "Элит-ТВ" также подтвердили, что перебои в работе в настоящее время происходят по причинам, независящим от них.
В компании "Дом.ру" агентству сообщили, что информация о сбоях появилась два дня назад. "Замедление и недоступность ресурсов WhatsApp и Telegram связана с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов", - уточнили в компании.
В среду стало известно, что Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров для противодействия преступным действиям, направленным на обман россиян. РИА Новости уточнили, что требования о принятии соответствующих мер до этого неоднократно направляли владельцами мессенджеров, однако те их проигнорировали.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах
22 октября, 12:59
 
