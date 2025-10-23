https://ria.ru/20251023/provaydery-2050101736.html
Ростовские провайдеры заявили, что не ограничивали работу мессенджеров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Массовые сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram в Ростовской области не связаны с работой сети интернет-провайдеров, заявили РИА Новости в компаниях, предоставляющих услуги проводного интернета в регионе.
Проблемы с работой WhatsApp
и Telegram
в Ростове-на-Дону
начались со вторника и периодически возникают до сих пор.
Как сообщил РИА Новости сотрудник компании ТТК, со стороны провайдера ограничений нет. "Перебои (в работе мессенджеров - ред.) не связаны с ограничениями со стороны ТТК", - сказал он, добавив, что клиентов они перенаправляют в другие мессенджеры.
В компании "Цифровой диалог" подтвердили, что фиксируют массовые сбои в работе WhatsApp и Telegram. "Проблема носит глобальный характер и не связана с нашей сетью. Наша сеть функционирует в штатном режиме", - сообщили в колл-центре провайдера.
В "Элит-ТВ" также подтвердили, что перебои в работе в настоящее время происходят по причинам, независящим от них.
В компании "Дом.ру" агентству сообщили, что информация о сбоях появилась два дня назад. "Замедление и недоступность ресурсов WhatsApp и Telegram связана с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов", - уточнили в компании.
В среду стало известно, что Роскомнадзор
частично ограничивает работу иностранных мессенджеров для противодействия преступным действиям, направленным на обман россиян. РИА Новости уточнили, что требования о принятии соответствующих мер до этого неоднократно направляли владельцами мессенджеров, однако те их проигнорировали.