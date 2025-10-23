Рейтинг@Mail.ru
10:05 23.10.2025 (обновлено: 10:08 23.10.2025)
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП в Копейске
происшествия
челябинская область
копейск
россия
взрыв на предприятии в копейске
происшествия, челябинская область, копейск, россия, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Челябинская область, Копейск, Россия, Взрыв на предприятии в Копейске
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль установление обстоятельств ЧП на промпредприятии в Копейске, где есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"На территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок с последующим возгоранием. Есть погибшие и пострадавшие. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зампрокурора Челябинской области Дмитрий Дениш выезжал на место с целью координации действий оперативных и экстренных служб.
Губернатор области Алексей Текслер ранее сообщал, что на предприятии в Копейске, где произошел взрыв, подтверждена гибель 10 человек, продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек, их состояние стабильно тяжелое, отмечал губернатор.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
