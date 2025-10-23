Рейтинг@Mail.ru
13:12 23.10.2025
Суд вынес приговор блогеру Сидоропуло
москва
краснодарский край
происшествия
москва
краснодарский край
москва, краснодарский край, происшествия
Москва, Краснодарский край, Происшествия
Суд вынес приговор блогеру Сидоропуло

Суд в Москве приговорил блогера Сидоропуло к 6 годам колонии

© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсетиАндрей Сидоропуло
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсети
Андрей Сидоропуло. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
"Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей",- сказали в суде.
Прокурор в прениях сторон попросил приговорить его к девяти годам колонии и штрафу в 3 миллиона рублей.
Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим, и просил не назначать ему реальное лишение свободы.
На стадии предварительного расследования Сидоропуло полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края и блогера в розыск, позднее его задержали и арестовали. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, рекламируя себя как "профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
В ведомстве отмечали, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.
Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
МоскваКраснодарский крайПроисшествия
 
 
