Приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии признали законным

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор в виде 7,5 лет лишения свободы журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в октябре кассационная инстанция отклонила жалобу защиты Колезева * на приговор и подтвердила его законность.

Басманный суд Москвы в августе 2024 года заочно приговорил Колезева* к 7,5 года колонии по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы. Позднее Мосгорсуд утвердил приговор.

Из судебных документов следует, что Колезев* через свои аккаунты в социальных сетях распространил заведомо ложную информацию о якобы убийствах российскими военными мирных граждан в городе Буче . Журналист размещал материалы, "содержащие негативное и агрессивно-враждебное отношение к действующей власти и гражданам России , а также к действиям Вооруженных сил РФ, направленные на возбуждение у неопределенного круга лиц аналогичной ненависти и вражды", подчеркивается в материалах.

Защита Колезева*, как утверждается в материалах, в жалобах на приговор указывала, что журналиста необходимо оправдать, так как изложенная им позиция была сформирована до публикации официальной версии министерства обороны РФ о событиях в Буче, говорится в материалах.

Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.

После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.

Колезев* признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга . В России он также заочно арестован и объявлен в международный розыск.

