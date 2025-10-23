https://ria.ru/20251023/premer-2050005986.html
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России - РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
