Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России - РИА Новости, 23.10.2025
10:12 23.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России
Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии призвал ЕС разделить риски при использовании активов России

Де Вевер призвал страны ЕС разделить риски при использовании российских активов

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ, заявил перед началом саммита стран Евросоюза премьер бельгии Барт де Вевер.
"Полная взаимозависимость рисков, потому что существует большой риск. Мы будем страдать от огромных претензий. Так что если вы хотите это сделать (использование активов для Украины - ред.), нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член ЕС внесет свою лепту. Последствия будут не только для Бельгии", - заявил он.
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
 
