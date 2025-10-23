Рейтинг@Mail.ru
08:35 23.10.2025 (обновлено: 11:44 23.10.2025)
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом

© МВД 24/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края
Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести и будут доставлены санавиацией на лечение в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее СК региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным краевого главка МВД, в ДТП пострадали семь человек, из них двое детей.
"В ДТП рейсового автобуса в Шушенском семь пострадавших, из них двое детей. Двое взрослых, мужчина и женщина нуждались в госпитализации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, женщина отказалась, так как сопровождала одного из пострадавших детей. Женщину и детей готовят к эвакуации в Красноярск санитарной авиацией. Состояние средней тяжести", - сказала представитель минздрава.
По ее словам, у остальных пассажиров после осмотра медики зафиксировали легкие ушибы, они отпущены домой под амбулаторное наблюдение.
Последствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Югре
Вчера, 18:58
 
