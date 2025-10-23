https://ria.ru/20251023/postradavshie-2049986872.html
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.10.2025
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Трое из семи пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести и будут доставлены... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T08:35:00+03:00
2025-10-23T08:35:00+03:00
2025-10-23T11:44:00+03:00
происшествия
красноярск
шушенский район
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050029878_0:1:1898:1069_1920x0_80_0_0_2ac6ef220c2be75b71ae8adafd8014f2.jpg
https://ria.ru/20251022/sk-2049920345.html
красноярск
шушенский район
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050029878_237:0:1662:1069_1920x0_80_0_0_57c15585d75b3983a38f6e1ddeb25a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, шушенский район, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Шушенский район, Красноярский край
Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом
Санавиация доставит в Красноярск трех из семи пострадавших в ДТП с автобусом
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести и будут доставлены санавиацией на лечение в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее СК региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным краевого главка МВД, в ДТП пострадали семь человек, из них двое детей.
«
"В ДТП рейсового автобуса в Шушенском семь пострадавших, из них двое детей. Двое взрослых, мужчина и женщина нуждались в госпитализации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, женщина отказалась, так как сопровождала одного из пострадавших детей. Женщину и детей готовят к эвакуации в Красноярск
санитарной авиацией. Состояние средней тяжести", - сказала представитель минздрава.
По ее словам, у остальных пассажиров после осмотра медики зафиксировали легкие ушибы, они отпущены домой под амбулаторное наблюдение.