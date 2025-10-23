Санавиация доставит в Красноярск троих пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Трое из семи пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести и будут доставлены санавиацией на лечение в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее СК региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным краевого главка МВД, в ДТП пострадали семь человек, из них двое детей.