07:00 23.10.2025 (обновлено: 09:27 23.10.2025)
В Польше заявили о сильном ударе по Украине после срыва саммита в Будапеште
Лисицкий: срыв саммита в Будапеште грозит обернуться решающим ударом по Украине

Лисицкий: срыв саммита в Будапеште грозит обернуться решающим ударом по Украине

Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Срыв встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште ухудшит положение Украины, заявил главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала.
"Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится все более тяжелой для Украины, чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
03:24
03:24
По словам эксперта, Украина находится в куда более печальном положении, чем считают в Белом доме, поэтому встреча в Будапеште могла стать спасением для Киева.
"Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдет на компромисс, то его просто уничтожат", — заключил Лисицкий.
Трамп накануне объявил об отмене встречи с Путиным, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп
"Новая угроза": в США раскрыли замысел Трампа против России
01:31
01:31
 
