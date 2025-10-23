В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Идею об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште президенту США Дональду Трампу подсказал госсекретарь США Марко Рубио, такое мнение высказала в беседе с изданием Fakt польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.
"Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром", — сказала она.
"Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", — пояснила журналистка.
Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По результатам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.