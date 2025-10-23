Рейтинг@Mail.ru
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
03:24 23.10.2025 (обновлено: 11:41 23.10.2025)
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
Идею об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште президенту США Дональду Трампу подсказал госсекретарь США Марко Рубио, такое мнение... РИА Новости, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

Журналист Гурницкая-Партыка: за отменой саммита в Будапеште стоит Рубио

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Идею об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште президенту США Дональду Трампу подсказал госсекретарь США Марко Рубио, такое мнение высказала в беседе с изданием Fakt польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.
"Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром", — сказала она.
По ее словам, госсекретарь США мог посчитать, что если бы Путин и Трамп встретились в Будапеште и не достигли никакого компромисса, то американский лидер не смог бы исполнить свои обещания и это стало бы его крупным провалом.
"Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", — пояснила журналистка.
Дональд Трамп в среду объявил об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По результатам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Заголовок открываемого материала