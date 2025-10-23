Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до десяти
09:40 23.10.2025 (обновлено: 12:38 23.10.2025)
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до десяти
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до десяти, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
2025
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до десяти, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", — написал он в Telegram-канале.
Пожар на месте происшествия ликвидировали. Спасатели уже прибыли для разбора завалов. Там же организовали работу психологической службы МЧС. В городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Губернатор подчеркнул, что речь об атаке БПЛА не идет.
Позже он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 19, местонахождение еще 12 сотрудников уточняется.
Накануне вечером в городе прогремели два взрыва. Как сообщил источник, в момент происшествия в цехе работали более 20 человек. СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Власти пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь. Из-за трагедии 24 октября объявили днем траура.
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
18 октября, 09:24
 
