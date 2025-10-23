Число погибших при взрыве в Копейске выросло до десяти

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до десяти, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу № 1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке", — написал он в Telegram-канале.
Пожар на месте происшествия ликвидировали. Спасатели уже прибыли для разбора завалов. Там же организовали работу психологической службы МЧС. В городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Губернатор подчеркнул, что речь об атаке БПЛА не идет.
Позже он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 19, местонахождение еще 12 сотрудников уточняется.
Накануне вечером в городе прогремели два взрыва. Как сообщил источник, в момент происшествия в цехе работали более 20 человек. СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности. Власти пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь. Из-за трагедии 24 октября объявили днем траура.