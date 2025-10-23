Число погибших при взрыве в Копейске выросло до десяти

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до десяти, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Позже он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 19, местонахождение еще 12 сотрудников уточняется.