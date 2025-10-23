Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Семьи с детьми из Ростовской области с 2026 года получат новые региональные меры поддержки, сообщает правительство региона.

Инициативы губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, озвученные им на сентябрьском форуме "Стратегия 2030", реализованы в обновленном областном законе "О социальной поддержке детства в Ростовской области". Поправки в областной закон поддержали парламентарии региона на минувшем заседании.

"В соответствии с внесёнными изменениями, с 1 января 2026 года в Ростовской области начнут действовать новые меры поддержки семей при рождении детей", - говорится в сообщении.

Так, каждой ростовской семье, в которой появился малыш, с нового года будет выдаваться электронный сертификат на 20 тысяч рублей. Средства предназначены для покупки младенцу товаров и вещей первой необходимости. При появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного.

Законодательное оформление получила еще одна новация в сфере демографии. С января будущие молодые мамы, которые учатся очно, при постановке на учет по беременности смогут оформить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

"Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения - это то, вокруг чего строятся все наши планы", - отметил губернатор.

В сфере демографии и социальной поддержки детства в Ростовской области с 2025 года уже действует ряд новых мер. По предложению губернатора, в Ростовской области многие категории семей пользуются бесплатным прокатом вещей для новорожденных детей. В следующем году пункты проката появятся во всех городах и районах региона. Также заработает институт "социальных нянь" - специалистов, которые будут помогать с уходом за детьми до трёх лет.