Рейтинг@Mail.ru
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:32 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/podderzhka-2050117611.html
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области - РИА Новости, 23.10.2025
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области
Семьи с детьми из Ростовской области с 2026 года получат новые региональные меры поддержки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:32:00+03:00
2025-10-23T16:32:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
семья
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_e3e5719b3125bbae03bf4d2c7a0c0c63.jpg
https://ria.ru/20251021/nastavniki-2049629991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d28b12ca0a8977c5b18c8215607499a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий слюсарь , семья, поддержка
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Семья, поддержка
Новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Ростовской области

Семьи с детьми из Ростовской области с 2026 года получат новые меры поддержки

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Семьи с детьми из Ростовской области с 2026 года получат новые региональные меры поддержки, сообщает правительство региона.
Инициативы губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, озвученные им на сентябрьском форуме "Стратегия 2030", реализованы в обновленном областном законе "О социальной поддержке детства в Ростовской области". Поправки в областной закон поддержали парламентарии региона на минувшем заседании.
"В соответствии с внесёнными изменениями, с 1 января 2026 года в Ростовской области начнут действовать новые меры поддержки семей при рождении детей", - говорится в сообщении.
Так, каждой ростовской семье, в которой появился малыш, с нового года будет выдаваться электронный сертификат на 20 тысяч рублей. Средства предназначены для покупки младенцу товаров и вещей первой необходимости. При появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного.
Законодательное оформление получила еще одна новация в сфере демографии. С января будущие молодые мамы, которые учатся очно, при постановке на учет по беременности смогут оформить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.
"Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения - это то, вокруг чего строятся все наши планы", - отметил губернатор.
В сфере демографии и социальной поддержки детства в Ростовской области с 2025 года уже действует ряд новых мер. По предложению губернатора, в Ростовской области многие категории семей пользуются бесплатным прокатом вещей для новорожденных детей. В следующем году пункты проката появятся во всех городах и районах региона. Также заработает институт "социальных нянь" - специалистов, которые будут помогать с уходом за детьми до трёх лет.
С начала текущего года в Ростовской области 1081 семья получила единовременную денежную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Многодетным семьям с 2025 года компенсируют половину стоимости обучения ребенка до 23 лет в организациях среднего профессионального и высшего образования по всей России.
Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
НКО смогут привлекать наставников для детей-сирот в Ростовской области
21 октября, 16:43
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьСемьяподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала