Экс-мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости
01:38 23.10.2025 (обновлено: 09:33 23.10.2025)
Экс-мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости
ТУЛА, 23 окт – РИА Новости. Признанный иноагентом бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, заявил прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с экс-мэра.
В сентябре Генеральная прокуратура России сообщила, что прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова* более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов* являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова* были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.
"Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество "пряталось по карманам" близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова*, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения. На сегодняшний день на родственников Шевцовым* записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, то есть порядка ста объектов недвижимости", — сказал Жугин.
По словам областного прокурора, совокупная площадь всех присвоенных Шевцовым* участков сопоставимы с площадью плёсского музея-заповедника.
"Примечательно, что признанный иноагентом Шевцов* ещё в том же 2005 году открыто противопоставил себя государству и обществу, поправ закон и поставив интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан", — пояснил Жугин.
Прокурор Ивановской области попросил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Ранее Шевцов* уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову* земельного участка площадью 2,3 гектара, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом "избинг-отеля" объектов и их сноса.
С 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова* и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Так, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова* в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову* в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.
По искам прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова* бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова* земельных участков в пользу своих родственников.
* Признан иноагентом
