Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
Новости
ru-RU
Врач Масленникова: распространенной ошибкой в питании является избыток углеводов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Самыми распространенными ошибками в питании у современного человека являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Как правило, у современного человека присутствует избыток углеводов в питании, чаще простых (сладости, блюда из рафинированной муки, сладкие напитки, быстрые завтраки), при этом недостаток клетчатки (овощи, ягоды, зелень) и полноценного белка, здесь я имею в виду не консервы и колбасные изделия, а цельные продукты из птицы, рыбы, мяса. Также преобладание животных жиров над растительными", — сказала эксперт.
Нутрициолог отметила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы ), и все составляющие должны входить в каждый прием пищи.
"Вы должны понимать, в каком количестве в соответствии с вашими задачами должны присутствовать белки, жиры, углеводы и клетчатка. Если у вас нет особых указаний от вашего лечащего врача, то все составляющие должны входить в каждый прием пищи", — подчеркнула Масленникова.
Для равномерного распределения белков, жиров, углеводов и клетчатки в каждом приеме пищи нутрициолог посоветовала пользоваться "правилом руки" и правилом "Гарвардской тарелки".