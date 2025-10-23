Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 23.10.2025 (обновлено: 05:56 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/pitanie-2049970745.html
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании - РИА Новости, 23.10.2025
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании
Самыми распространенными ошибками в питании у современного человека являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:15:00+03:00
2025-10-23T05:56:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049993088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c5383fc29afde7c1867a229aaf6394c.jpg
https://ria.ru/20251021/produkty-2049504087.html
https://ria.ru/20250726/perekus-2031553638.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049993088_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b1a6c450fdce31558ce1b0825346e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании

Врач Масленникова: распространенной ошибкой в питании является избыток углеводов

© Getty Images / miodrag ignjatovicДевушка ест гамбургер
Девушка ест гамбургер - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / miodrag ignjatovic
Девушка ест гамбургер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Самыми распространенными ошибками в питании у современного человека являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Как правило, у современного человека присутствует избыток углеводов в питании, чаще простых (сладости, блюда из рафинированной муки, сладкие напитки, быстрые завтраки), при этом недостаток клетчатки (овощи, ягоды, зелень) и полноценного белка, здесь я имею в виду не консервы и колбасные изделия, а цельные продукты из птицы, рыбы, мяса. Также преобладание животных жиров над растительными", — сказала эксперт.
Макароны - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть
21 октября, 04:15
Нутрициолог отметила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы ), и все составляющие должны входить в каждый прием пищи.
"Вы должны понимать, в каком количестве в соответствии с вашими задачами должны присутствовать белки, жиры, углеводы и клетчатка. Если у вас нет особых указаний от вашего лечащего врача, то все составляющие должны входить в каждый прием пищи", — подчеркнула Масленникова.
Для равномерного распределения белков, жиров, углеводов и клетчатки в каждом приеме пищи нутрициолог посоветовала пользоваться "правилом руки" и правилом "Гарвардской тарелки".
Девочка режет яблоко - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Нутрициолог рассказала об идеальном перекусе для детей
26 июля, 03:07
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала