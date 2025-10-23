Нутрициолог назвала самые распространенные ошибки в питании

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Самыми распространенными ошибками в питании у современного человека являются избыток углеводов, недостаток клетчатки и преобладание животных жиров над растительными, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"Как правило, у современного человека присутствует избыток углеводов в питании, чаще простых (сладости, блюда из рафинированной муки, сладкие напитки, быстрые завтраки), при этом недостаток клетчатки (овощи, ягоды, зелень) и полноценного белка, здесь я имею в виду не консервы и колбасные изделия, а цельные продукты из птицы, рыбы, мяса. Также преобладание животных жиров над растительными", — сказала эксперт.

Нутрициолог отметила, что каждый прием пищи должен быть сбалансирован по КБЖУ (клетчатка, белки, жиры и углеводы ), и все составляющие должны входить в каждый прием пищи.

"Вы должны понимать, в каком количестве в соответствии с вашими задачами должны присутствовать белки, жиры, углеводы и клетчатка. Если у вас нет особых указаний от вашего лечащего врача, то все составляющие должны входить в каждый прием пищи", — подчеркнула Масленникова.