В Пензе задержали группу дропперов
В Пензе задержали группу дропперов - РИА Новости, 23.10.2025
В Пензе задержали группу дропперов
Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50... РИА Новости, 23.10.2025
В Пензе у группы дропперов изъяли деньги и автомобилей на сумму около 50 млн руб
САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости. Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50 миллионов рублей, решается вопрос об избрании им пересечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Проведено 7 обысков, задержано 9 человек. Изъято денежных средств на 30 миллионов, автотранспортных средств на 20 миллионов (рублей – ред.). Плюс более 150 платежных инструментов, то есть 50 банковских карт и остальных реквизитов", - сказал собеседник агентства.
Обыски и задержания проходили во вторник, преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России
по Пензенской области
. По словам собеседника, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
"Они покупали банковские карты, реквизиты и эти реквизиты и использовали на криптовалютных биржах их. Дропперством занимались. Люди хотели покупать крипту, переводили деньги, а они их обналичивали, где-то снимали в банкоматах и в Москву
перевозили потом. Дальше через свои криптобиржи реализовывали", - добавил собеседник.
Дропперство — это разновидность мошеннических схем по обналичиванию денег, полученных преступным путем через подставных лиц.