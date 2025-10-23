https://ria.ru/20251023/pentagon-2049969019.html
Пентагон создаст "новый" пресс-корпус с "независимыми" СМИ
Пентагон создаст "новый" пресс-корпус с "независимыми" СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Пентагон создаст "новый" пресс-корпус с "независимыми" СМИ
23.10.2025
сша
Пентагон создаст "новый" пресс-корпус с "независимыми" СМИ
Пентагон объявил о создании пресс-службы нового поколения
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Министерство войны США объявило о создании пресс-службы Пентагона нового поколения, в состав которой войдут представители так называемых "новых и независимых" СМИ.
"Мы рады сообщить, что более 60 журналистов, представляющих широкий спектр новых средств массовой информации и независимых журналистов, подписали политику Пентагона
в отношении доступа к СМИ и присоединятся к новому пресс-корпусу Пентагона", - говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла.
Среди сотрудников, недавно пополнивших штат, только 26 имели опыт работы с Пентагоном, следует из заявления Парнелла. Он считает, что представители "новых" СМИ имеют гораздо более широкий охват и влияние, а их позиция менее предвзята, чем у тех "самодовольных СМИ, которые предпочли самоустраниться из Пентагона".
Ранее Пентагон ввел новую политику, предусматривающую ограничительные меры против журналистов, получающих информацию от сотрудников ведомства без официального одобрения, даже если эти данные не являются засекреченными. Журналисты, отказывающиеся подписывать новые правила, лишаются права доступа в здание министерства.
Крупнейшие американские СМИ, такие как Associated Press (AP), CNN, The New York Times и Washington Post, выступили с критикой этих мер, охарактеризовав их как форму цензуры, направленную на ограничение взаимодействия между официальными лицами и прессой.