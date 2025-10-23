Рейтинг@Mail.ru
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/osipov-2050037235.html
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС
Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов внесен в список санкций ЕС в рамках 19-го пакета ограничений, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:04:00+03:00
2025-10-23T12:04:00+03:00
дмитрий медведев
олег осипов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050036616_724:0:2715:1120_1920x0_80_0_0_d31db66852461c6fc741c85750fe6e01.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsija-2050024701.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050036616_0:0:2715:2037_1920x0_80_0_0_afdfa2b81bdeb00fbab8cad30e04d70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, олег осипов, евросоюз
Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Евросоюз
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС

ЕС ввел санкции против помощника Медведева Олега Осипова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОлег Осипов
Олег Осипов - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Олег Осипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов внесен в список санкций ЕС в рамках 19-го пакета ограничений, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Олег Осипов связан с Дмитрием Медведевым. Более того, распространяя заявления Дмитрия Медведева… Олег Осипов поддерживает действия и политику, подрывающие и угрожающие территориальной целостности Украины", - указывается в мотивационной части документа.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Антироссийские санкции ЕС не работают, заявили в МИД
11:17
 
Дмитрий МедведевОлег ОсиповЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала