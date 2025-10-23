https://ria.ru/20251023/osipov-2050037235.html
Помощника Медведева внесли в список санкций ЕС
Помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов внесен в список санкций ЕС в рамках 19-го пакета ограничений, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:04:00+03:00
дмитрий медведев
олег осипов
евросоюз
