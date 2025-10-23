Рейтинг@Mail.ru
12:17 23.10.2025
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Оренбург, Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
14 января, 10:25
 
ОренбургОрскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
