В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
