Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ - РИА Новости, 23.10.2025
19:57 23.10.2025 (обновлено: 20:08 23.10.2025)
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената украинского происхождения, председателя правления компании Manz Privacy Hotels Switzerland РИА Новости, 23.10.2025
швейцария, москва, харьков, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, марфо-мариинская обитель
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ

Патриарх Кирилл вручил меценату из Швейцарии Манц-Лурье орден княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/свящ. Игорь Палкин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената украинского происхождения, председателя правления компании Manz Privacy Hotels Switzerland AG Любовь Манц-Лурье орденом равноапостольной княгини Ольги I степени за помощь Русской православной церкви, сообщается на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл встретился в четверг с Манц-Лурье в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщается на сайте.
«
"Во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи со знаменательной датой со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил Л.И. Манц-Лурье орден равноапостольной княгини Ольги I степени. Вручая награду, Святейший владыка поблагодарил Любовь Игнатьевну за помощь, которую она оказывает Русской церкви", - говорится в сообщении.
Любовь Манц-Лурье (в девичестве Любовь Грубер) родилась в Харькове 27 июля 1940 года в семье австрийского антифашиста, бежавшего в СССР. В Швейцарию переехала в юности. Владеет гостиничным бизнесом, который унаследовала от покойного мужа Каспра Манца. Манц-Лурье и ее сыновья занимаются благотворительной деятельностью в Швейцарии и России, в частности они поддержали приют-пансион Марфо-Мариинской обители милосердия.
