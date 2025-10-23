Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената украинского происхождения, председателя правления компании Manz Privacy Hotels Switzerland AG Любовь Манц-Лурье орденом равноапостольной княгини Ольги I степени за помощь Русской православной церкви, сообщается на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл встретился в четверг с Манц-Лурье в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, сообщается на сайте.
«
"Во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи со знаменательной датой со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил Л.И. Манц-Лурье орден равноапостольной княгини Ольги I степени. Вручая награду, Святейший владыка поблагодарил Любовь Игнатьевну за помощь, которую она оказывает Русской церкви", - говорится в сообщении.
Любовь Манц-Лурье (в девичестве Любовь Грубер) родилась в Харькове 27 июля 1940 года в семье австрийского антифашиста, бежавшего в СССР. В Швейцарию переехала в юности. Владеет гостиничным бизнесом, который унаследовала от покойного мужа Каспра Манца. Манц-Лурье и ее сыновья занимаются благотворительной деятельностью в Швейцарии и России, в частности они поддержали приют-пансион Марфо-Мариинской обители милосердия.