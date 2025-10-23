Рейтинг@Mail.ru
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
23:52 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/orban-2050233370.html
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
экономика
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
европа
экономика, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов

Орбан: если ЕС конфискует активы России, никто не будет хранить резервы в евро

БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Если ЕС конфискует российские замороженные активы, никто больше не станет размещать свои резервы в европейских финансовых институтах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Европе выгодно, чтобы другие страны мира резервировали часть своих денег в евро, то есть в валюте ЕС, и хранили их в Европе. Но если мы заберем их хотя бы у одной страны, то бизнесу конец, в современном мире никто больше не будет доверять ни одному европейскому финансовому институту, когда речь идёт о размещении своих резервов", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Мерц назвал условие конфискации российских активов
15 мая, 19:31
 
ЭкономикаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
