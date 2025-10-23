https://ria.ru/20251023/orban-2050233370.html
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
Если ЕС конфискует российские замороженные активы, никто больше не станет размещать свои резервы в европейских финансовых институтах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T23:52:00+03:00
2025-10-23T23:52:00+03:00
2025-10-23T23:52:00+03:00
экономика
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20250515/frg-2017200604.html
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов
Орбан: если ЕС конфискует активы России, никто не будет хранить резервы в евро