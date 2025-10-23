Рейтинг@Mail.ru
15:35 23.10.2025 (обновлено: 17:49 23.10.2025)
Орбан назвал членов "коалиции желающих" желающими умирать за Украину
Орбан назвал членов "коалиции желающих" желающими умирать за Украину
в мире
украина
европа
виктор орбан
украина
европа
в мире, украина, европа, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, Виктор Орбан
© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Членов "коалиции желающих" стоит называть "желающими умирать за Украину", это военный альянс, поскольку Европа уже по уши в конфликте, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Страны, выступающие за войну, уже создали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они называют его "коалицией желающих". Желающих отправлять других умирать за Украину. Они готовы отправить на Украину ещё больше оружия и ещё больше денег. Они объявили украинско-российскую войну своей собственной войной и тем самым вступили в неё. Они в ней по уши", - сказал Орбан, выступая перед участниками "Марша мира".
В миреУкраинаЕвропаВиктор Орбан
 
 
