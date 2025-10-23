Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров
20:22 23.10.2025
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 23.10.2025
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров
Россия выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете безопасности, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.10.2025
в мире, россия, восток, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Восток, Сергей Лавров, ООН
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров

Лавров: РФ выступает за реформу ООН и повышение роли Глобального Юга и Востока

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам торжественного собрания, посвященного 80-летию всемирной организации.
"Уже давно очевидно, что всемирная организация, основанная 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях, сегодня уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы. Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них – Совете безопасности", - указал Лавров.
При рассмотрении вопроса модернизации организации важно не забывать и о кадровой ситуации в ее секретариате, где сильно перепредставлены страны "коллективного Запада", отметил он.
"Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в секретариате ООН. Подобная линия не должна оставаться незамеченной и безнаказанной. Будем добиваться, чтобы новый генеральный секретарь, выборы которого состоятся в 2026 году, уделял этой проблеме гораздо больше внимания", - заявил министр.
Россия в свою очередь готова к честной совместной работе перед лицом вызовов, которые создает новый исторический этап, "во имя раскрытия созидательного потенциала Объединенных Наций на основе добросовестного соблюдения всеми государствами заложенных отцами-основателями принципов устава – во всей их совокупности и взаимосвязи", подчеркнул глава ведомства.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Шерпа рассказала об усилиях России по продвижению интересов Глобального Юга
29 сентября, 08:19
 
