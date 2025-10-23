Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам торжественного собрания, посвященного 80-летию всемирной организации.

« "Уже давно очевидно, что всемирная организация, основанная 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях, сегодня уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы. Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН , в том числе в наиболее важном из них – Совете безопасности", - указал Лавров

При рассмотрении вопроса модернизации организации важно не забывать и о кадровой ситуации в ее секретариате, где сильно перепредставлены страны "коллективного Запада", отметил он.

"Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в секретариате ООН. Подобная линия не должна оставаться незамеченной и безнаказанной. Будем добиваться, чтобы новый генеральный секретарь, выборы которого состоятся в 2026 году, уделял этой проблеме гораздо больше внимания", - заявил министр.