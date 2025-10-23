В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO-2025) пройдет впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус", в очном формате состязание должно объединить школьников из более чем 35 стран.

В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" глава Минпросвещения Сергей Кравцов , комментируя значимость олимпиады, заявил, что ребята из разных стран смогут получить прекрасные впечатления от нашей страны, а также пообщаться с талантливыми сверстниками и преподавателями вузов.

"Уверен, решение о проведении олимпиады в "Сириусе" свидетельствует о признании высокого уровня российского образования. Наши школьники традиционно постоянно показывают высокие результаты на престижных международных состязаниях, мы входим в тройку стран лидеров по количеству завоеванных медалей", — добавил Кравцов.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) ежегодно проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Она направлена на повышение интереса учеников к естественным наукам.