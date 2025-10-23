https://ria.ru/20251023/olimpiada-2049977030.html
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров - РИА Новости, 23.10.2025
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO-2025) пройдет впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус", в очном формате... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:42:00+03:00
2025-10-23T05:42:00+03:00
2025-10-23T12:10:00+03:00
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047340849_0:73:3077:1804_1920x0_80_0_0_2efe450ee30a0044a26f5ff1227e87be.jpg
https://ria.ru/20250920/shkolniki-2043174683.html
https://ria.ru/20250827/kravtsov-2037902626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047340849_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_7af9eb032b905a25e91fc4ea5a7d2951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
Кравцов: в "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO-2025) пройдет впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус", в очном формате состязание должно объединить школьников из более чем 35 стран.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" глава Минпросвещения Сергей Кравцов
, комментируя значимость олимпиады, заявил, что ребята из разных стран смогут получить прекрасные впечатления от нашей страны, а также пообщаться с талантливыми сверстниками и преподавателями вузов.
"Уверен, решение о проведении олимпиады в "Сириусе" свидетельствует о признании высокого уровня российского образования. Наши школьники традиционно постоянно показывают высокие результаты на престижных международных состязаниях, мы входим в тройку стран лидеров по количеству завоеванных медалей", — добавил Кравцов.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) ежегодно проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Она направлена на повышение интереса учеников к естественным наукам.
Соревнование включает в себя тестовый, теоретический и практический туры, которые проводятся в разные дни. Талантливым школьникам необходимо ответить на 30 вопросов: по десять из физики, химии и биологии, решить задачи по всем трем предметам и провести исследование.