05:42 23.10.2025
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO-2025) пройдет впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус", в очном формате... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T05:42:00+03:00
2025-10-23T12:10:00+03:00
россия, сергей кравцов
Россия, Сергей Кравцов
В "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров

Кравцов: в "Сириусе" пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO-2025) пройдет впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус", в очном формате состязание должно объединить школьников из более чем 35 стран.
В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" глава Минпросвещения Сергей Кравцов, комментируя значимость олимпиады, заявил, что ребята из разных стран смогут получить прекрасные впечатления от нашей страны, а также пообщаться с талантливыми сверстниками и преподавателями вузов.
"Уверен, решение о проведении олимпиады в "Сириусе" свидетельствует о признании высокого уровня российского образования. Наши школьники традиционно постоянно показывают высокие результаты на престижных международных состязаниях, мы входим в тройку стран лидеров по количеству завоеванных медалей", — добавил Кравцов.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) ежегодно проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Она направлена на повышение интереса учеников к естественным наукам.
Соревнование включает в себя тестовый, теоретический и практический туры, которые проводятся в разные дни. Талантливым школьникам необходимо ответить на 30 вопросов: по десять из физики, химии и биологии, решить задачи по всем трем предметам и провести исследование.
