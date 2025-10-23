https://ria.ru/20251023/ogranicheniya-2049981901.html
В аэропорту Орска ввели ограничения на полеты
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
