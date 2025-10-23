https://ria.ru/20251023/ogranicheniya-2049979563.html
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
