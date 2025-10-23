Рейтинг@Mail.ru
13:20 23.10.2025
Экс-главу Осинников в Кузбассе задержали за мошенничество
Экс-главу Осинников в Кузбассе задержали за мошенничество
происшествия
осинники
кемеровская область
россия
игорь романов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, осинники, кемеровская область, россия, игорь романов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Россия, Игорь Романов, Следственный комитет России (СК РФ)
КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Бывший глава Осинниковского городского округа Кемеровской области задержан по обвинению в мошенничестве с социальным жильем, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В среду администрация города Осинников сообщила, что совет народных депутатов принял отставку главы муниципалитета Игоря Романова по собственному желанию, основной причиной ухода с поста Романов указал состояние здоровья.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
Вчера, 11:52
Как сообщили в пресс-службе СУСК по региону, следователями по уголовному делу о мошенничестве при покупке социального жилья задержан бывший глава Осинниковского городского округа. Ему предъявлено обвинение в совершении 29 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
"По версии следствия… с 2018 по 2020 год обвиняемый вступил в сговор с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом, заместителем главы муниципального образования по строительству и генеральными директорами двух коммерческих организаций с целью хищения бюджетных средств при продаже и покупке муниципального жилья. Для реализации достигнутой договоренности они обеспечили заключение с администрацией округа 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 миллионов рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене", – говорится в сообщении.
Отмечается, что жилье предназначалось для социально незащищенных категорий граждан: переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Уточняется, что муниципальному бюджету был причинён ущерб на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
Канализация в Прокопьевске, куда провалились дети - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись в канализацию
18 октября, 15:49
"Следователями СК фигурант был задержан. В его жилом помещении и по бывшему месту работы проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его на период предварительного расследования под стражу", – сообщили в СУСК.
В ведомстве добавили, что ранее в рамках расследования уголовного дела под стражу были взяты директора коммерческих организаций. В отношении иных участников преступной деятельности также избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.
Уточняется, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники региональных управлений УЭБиПК ГУМВД и УФСБ по Кемеровской области. Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе прокурорской проверки, отметили в следственном управлении.
Как следует из информации, размещенной на сайте городской администрации, Игорь Романов являлся главой Осинников с октября 2012 года.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались
Вчера, 11:46
 
