Экс-главу Осинников в Кузбассе задержали за мошенничество

КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Бывший глава Осинниковского городского округа Кемеровской области задержан по обвинению в мошенничестве с социальным жильем, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

В среду администрация города Осинников сообщила, что совет народных депутатов принял отставку главы муниципалитета Игоря Романова по собственному желанию, основной причиной ухода с поста Романов указал состояние здоровья.

Как сообщили в пресс-службе СУСК по региону, следователями по уголовному делу о мошенничестве при покупке социального жилья задержан бывший глава Осинниковского городского округа. Ему предъявлено обвинение в совершении 29 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

"По версии следствия… с 2018 по 2020 год обвиняемый вступил в сговор с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом, заместителем главы муниципального образования по строительству и генеральными директорами двух коммерческих организаций с целью хищения бюджетных средств при продаже и покупке муниципального жилья. Для реализации достигнутой договоренности они обеспечили заключение с администрацией округа 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 миллионов рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жилье предназначалось для социально незащищенных категорий граждан: переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уточняется, что муниципальному бюджету был причинён ущерб на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.

"Следователями СК фигурант был задержан. В его жилом помещении и по бывшему месту работы проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его на период предварительного расследования под стражу", – сообщили в СУСК.

В ведомстве добавили, что ранее в рамках расследования уголовного дела под стражу были взяты директора коммерческих организаций. В отношении иных участников преступной деятельности также избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.

Уточняется, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники региональных управлений УЭБиПК ГУМВД и УФСБ по Кемеровской области . Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе прокурорской проверки, отметили в следственном управлении.