Украина ответит за обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украина ответит за обстрелы Херсонской области, вся информация о военных преступлениях фиксируется, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мы фиксируем все военные преступлениях врага — и отвечать придется", - сказал Сальдо.
По его словам, противник стремится нанести удары в том числе и по тылу региона — по объектам жизнеобеспечения, энергетике, логистике.
"Но у нас работает ПВО, гражданская оборона наготове. Мы быстро восстанавливаем, где нужно — укрепляемся. Людей враг не запугает", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВСУ минируют здания в Херсоне, сообщил Сальдо
Вчера, 04:17