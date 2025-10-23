Украина ответит за обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Украина ответит за обстрелы Херсонской области, вся информация о военных преступлениях фиксируется, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мы фиксируем все военные преступлениях врага — и отвечать придется", - сказал Сальдо

По его словам, противник стремится нанести удары в том числе и по тылу региона — по объектам жизнеобеспечения, энергетике, логистике.

"Но у нас работает ПВО, гражданская оборона наготове. Мы быстро восстанавливаем, где нужно — укрепляемся. Людей враг не запугает", - сказал губернатор.