Рейтинг@Mail.ru
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:59 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/obrazovanie-2050060016.html
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области - РИА Новости, 23.10.2025
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области
В Белгородской области стартовал новый образовательный проект "Школы Белогорья", благодаря которому студенты из разных регионов страны смогут познакомиться с... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:59:00+03:00
2025-10-23T12:59:00+03:00
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060567_0:124:2846:1725_1920x0_80_0_0_7cb87d49c48fb72fc6b0ae05c0b6b9cb.jpg
https://ria.ru/20251020/gladkov-2049437798.html
https://ria.ru/20251021/zhkkh-2049686787.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060567_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2a4f9f0ddd5c9ba9393b3eadd44cdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области

В Белгородской области стартовал новый образовательный проект

© iStock.com / andresrСтудентка колледжа
Студентка колледжа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© iStock.com / andresr
Студентка колледжа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. В Белгородской области стартовал новый образовательный проект "Школы Белогорья", благодаря которому студенты из разных регионов страны смогут познакомиться с возможностями образовательных пространств региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Начали большой проект "Школы Белогорья" по знакомству студентов педагогических колледжей, университетов, также семей молодых студентов, которые выбрали себе профессию учителя, воспитателей, с нашими школами, которые мы построили не только для того, чтобы в них учились самые лучшие и самые успешные дети, но и чтобы туда приходили на работу самые талантливые и молодые учителя", — сказал Гладков в своем обращении в соцсетях.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Белгородской области составляют списки ИЖС с резервной генерацией
20 октября, 17:24
Гладков добавил, что благодаря этой инициативе молодые люди из Белгородской области и других субъектов страны смогут познакомиться с возможностями образовательных пространств.
На данный момент уже представлено четыре маршрута — они покажут жителям и гостям региона лучшие практики в сфере образования, подготовки кадров по различным направлениям и дальнейшем трудоустройстве, взаимодействии с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями, и самое главное — создания среды для успешной реализации потенциала школьников Белгородской области.
"Я надеюсь, что молодежи понравится, и это станет для них серьезной мотивацией, серьезным основанием, что они выбрали себе будущую профессию не зря. Уверен, что они будут еще усерднее учиться, овладевать новыми знаниями и практиками, будут брать только лучшие образовательные проекты, которые только существуют в Российской Федерации, и помогать нашим детям быть самыми успешными во взрослой жизни", — отметил Гладков.
По данным регионального правительства, первыми участниками экскурсии стали студенты-первокурсники педагогического колледжа и старшеклассники школ Белгорода. Они посетили современную площадку кампуса "Школы 21", которая была открыта для получения первых навыков и знаний в сфере IТ, а также учебные заведения Белгорода после капитального ремонта — школу №47, музейную зону в 39-й школе. Еще одна точка в программе — Белгородский государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Шухова с визитом по учебным корпусам, научным лабораториям, студенческому дворцу культуры, спортивным объектам, военно-учебному центру и студенческим коворкингам.
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области
21 октября, 19:22
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала