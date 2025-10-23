Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. В Белгородской области стартовал новый образовательный проект "Школы Белогорья", благодаря которому студенты из разных регионов страны смогут познакомиться с возможностями образовательных пространств региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Начали большой проект "Школы Белогорья" по знакомству студентов педагогических колледжей, университетов, также семей молодых студентов, которые выбрали себе профессию учителя, воспитателей, с нашими школами, которые мы построили не только для того, чтобы в них учились самые лучшие и самые успешные дети, но и чтобы туда приходили на работу самые талантливые и молодые учителя", — сказал Гладков в своем обращении в соцсетях.

Гладков добавил, что благодаря этой инициативе молодые люди из Белгородской области и других субъектов страны смогут познакомиться с возможностями образовательных пространств.

На данный момент уже представлено четыре маршрута — они покажут жителям и гостям региона лучшие практики в сфере образования, подготовки кадров по различным направлениям и дальнейшем трудоустройстве, взаимодействии с ключевыми предприятиями, средними специальными и высшими учебными заведениями, и самое главное — создания среды для успешной реализации потенциала школьников Белгородской области.

"Я надеюсь, что молодежи понравится, и это станет для них серьезной мотивацией, серьезным основанием, что они выбрали себе будущую профессию не зря. Уверен, что они будут еще усерднее учиться, овладевать новыми знаниями и практиками, будут брать только лучшие образовательные проекты, которые только существуют в Российской Федерации, и помогать нашим детям быть самыми успешными во взрослой жизни", — отметил Гладков.