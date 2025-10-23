Рейтинг@Mail.ru
НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/npz-2050002517.html
НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре
НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре - РИА Новости, 23.10.2025
НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре
Никаких чрезвычайных ситуаций на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе не было, жители окрестностей могли заметить горение факела, которое ошибочно РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:50:00+03:00
2025-10-23T09:50:00+03:00
в мире
братислава
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
https://ria.ru/20250502/norvegija-2014692356.html
братислава
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, братислава, словакия
В мире, Братислава, Словакия
НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре

НПЗ Slovnaft в Братиславе опроверг появившуюся в СМИ информацию о пожаре

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Никаких чрезвычайных ситуаций на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе не было, жители окрестностей могли заметить горение факела, которое ошибочно было принято за пожар, сообщила сотрудник пресс-службы НПЗ Татьяна Новотна.
Вечером в среду некоторые СМИ опубликовали информацию о якобы начавшемся пожаре на НПЗ в Братиславе, к материалам была прикреплена фотография с огнем на фоне вечернего неба в районе завода.
«
"На НПЗ Slovnaft не было никакого ЧП. Все процессы идут по плану. Если жители окрестностей заметили горение на факелах, то это лишь стандартное явление, сопутствующее остановке производственной единицы", - сказала Новотна словацкому изданию SME.
Братиславский НПЗ Slovnaft производит нефтепродукты из российской нефти, которую Словакия получает по нефтепроводу "Дружба".
Пожарная машина в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
2 мая, 16:41
 
В миреБратиславаСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала