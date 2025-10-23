НПЗ в Братиславе опроверг сообщения о пожаре

БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Никаких чрезвычайных ситуаций на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе не было, жители окрестностей могли заметить горение факела, которое ошибочно было принято за пожар, сообщила сотрудник пресс-службы НПЗ Татьяна Новотна.
Вечером в среду некоторые СМИ опубликовали информацию о якобы начавшемся пожаре на НПЗ в Братиславе, к материалам была прикреплена фотография с огнем на фоне вечернего неба в районе завода.
«
"На НПЗ Slovnaft не было никакого ЧП. Все процессы идут по плану. Если жители окрестностей заметили горение на факелах, то это лишь стандартное явление, сопутствующее остановке производственной единицы", - сказала Новотна словацкому изданию SME.
Братиславский НПЗ Slovnaft производит нефтепродукты из российской нефти, которую Словакия получает по нефтепроводу "Дружба".