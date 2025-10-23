https://ria.ru/20251023/noyabr-2049969896.html
Раскрыто, сколько дней россияне будут работать в ноябре
Раскрыто, сколько дней россияне будут работать в ноябре - РИА Новости, 23.10.2025
Раскрыто, сколько дней россияне будут работать в ноябре
Россияне в ноябре будут работать в общей сложности 19 дней, а отдыхать - всего 11 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru. РИА Новости, 23.10.2025
Раскрыто, сколько дней россияне будут работать в ноябре
Россияне в ноябре будут работать 19 дней, а отдыхать 11