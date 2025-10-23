https://ria.ru/20251023/normy-2049980005.html
Опрос показал, сколько россиян не знают нормы количества пищи
Опрос показал, сколько россиян не знают нормы количества пищи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Почти треть россиян ничего не знают о рациональных нормах потребления продуктов, которые рекомендованы Минздравом, но при этом верхнюю границу по сахару и соли знают более 40%, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
"Почти треть (29%) респондентов ответили, что ничего не знают о рациональных нормах потребления пищевых продуктов, рекомендованных Минздравом России", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян.
"Согласно результатам, 45% россиян знают о нормах потребления сахара и 43% знают о нормах потребления соли. Еще 37% знают о том, сколько нужно есть яиц и фруктов. 35% знают о необходимом количестве потребляемого хлеба", - добавляется там.
Также отмечается, что треть опрошенных знакомы с нормами потребления мяса, рыбы и рыбопродуктов. "О необходимом количестве молочных продуктов и овощей ответили, что знают, 28%. О том, сколько нужно есть картофеля, знают 22%. Чуть более одной пятой опрошенных (21%) знают о нормах потребления растительного масла", - уточнили в Роскачестве
Там напомнили, что рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания, были утверждены Минздравом России
в 2016 году.
"Они учитывают химический состав и энергетическую ценность пищевых продуктов, обеспечивают расчетную среднедушевую потребность в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие потребляемой пищи", - пояснили в организации.