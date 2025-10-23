Рейтинг@Mail.ru
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/neft-2050218220.html
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.10.2025
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:36:00+03:00
2025-10-23T21:36:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20251016/kreml-2048588325.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, дональд трамп
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом

Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Она добавила, что, по данным американских властей, Китай также начал сокращать импорт нефти из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
16 октября, 12:34
 
В миреИндияРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала