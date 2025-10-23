https://ria.ru/20251023/neft-2050218220.html
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.10.2025
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа