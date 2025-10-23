СМИ: индийский холдинг пересматривает импорт нефти из России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Индийский холдинг Reliance Industries пересматривает импорт нефти из России таким образом, чтобы он соответствовал нормам индийского правительства, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Так представитель компании ответил на вопрос агентства, планирует ли Reliance Industries прекратить импорт сырой российской нефти.
"Продолжается пересмотр импорта российской нефти, и относительно масштабов изменений Reliance (Industries - ред.) будет полностью ориентироваться на рекомендации правительства Индии", - заявил агентству представитель
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с информацией, передавало, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" на фоне последних санкций США против РФ.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
Вице-премьер РФ Александр Новак позднее сообщил журналистам, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.