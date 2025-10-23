Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
00:35 23.10.2025
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Мировые цены на нефть растут на 0,8%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 10 октября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 23.10.2025
2025
brent, wti (нефть)
Brent, WTI (нефть)
Нефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 0,8%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 10 октября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 0.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,8% - до 64,01 доллара за баррель, показатель впервые с 10 октября находится выше отметки в 64 доллара. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,6% - до 59,3 доллара.
