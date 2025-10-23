https://ria.ru/20251023/neft-2049959716.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель - РИА Новости, 23.10.2025
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Мировые цены на нефть растут на 0,8%, а стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 10 октября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:35:00+03:00
2025-10-23T00:35:00+03:00
2025-10-23T00:35:00+03:00
brent
wti (нефть)
brent, wti (нефть)
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель впервые с 10 октября